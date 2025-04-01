上月屯門二手成交創近月新高。中原地產分行高級分區營業經理鍾宏遠表示，樓市氣氛正面向好，屯門上月錄得約140宗二手成交，按月增加約40%。其中瓏門錄得6宗成交，按月亦升20%，包括瓏門7座中高層B室，實用面積485方呎，兩房間隔，獲區內租客以670萬元承租，實呎13814元。由於單位仍有租客居住，買家在無睇樓下入市。原業主則於2014年1月以479萬元一手買入，持貨約11年，賬面獲利191萬元或約40%。