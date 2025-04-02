對比MOUNT POKFULAM、去年4月售出的薄扶林道86D號洋房，實用面積4765方呎，屬5房5套連家庭室間隔，成交價3.3355億元、實呎7萬元，買家當時選用180天成交期。以呎價計，新成交呎價比毗鄰洋房平約三成。

上述新成交屬示範洋房，設計師改裝成4房4套間隔，1樓為兩間套房及影音室，主人套房則位於頂層全層，寢區放置雙人牀綽綽有餘，並設兩個衣帽間，女主人衣帽間訂造多個高身衣櫃，備梳妝台。女主人衣帽間相鄰的主人套廁，淋浴間內設按摩池，另一邊還有桑拿房。

宏安地產曾指出，MOUNT POKFULAM 參觀人士中，約六成為內地及相關背景人士，其餘四成為本地及世界各地富豪，當中不乏老牌家族成員。項目現時累售2幢洋房，套現總額約5.6億元。