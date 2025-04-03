私宅租務活躍，中原分區營業經理吳嘉權表示，火炭老牌屋苑銀禧花園，新錄4座高層F室租賃成交，實用510方呎兩房間隔，業主叫價約1.9萬元，議價後減500元2.6%，以1.85萬元租出，實用呎租逾36元，新租家為外區客。由於業主早於1985年以34.4萬元購入單位，持貨40年，享租金回報高達65厘。