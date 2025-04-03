具體反映3月10日至16日市況的中原城市領先指數CCL，最新報136.82點，按周升1.12%，為12周、即約3個月以來升幅最大；可留意的是，CCL前兩周曾一度跌破2024年9月首次減息前135.86點低位，最終累升0.71%，今年首季成功險守，而比去年12月底，樓價按季僅跌0.60%。