具體反映3月10日至16日市況的中原城市領先指數CCL，最新報136.82點，按周升1.12%，為12周、即約3個月以來升幅最大；可留意的是，CCL前兩周曾一度跌破2024年9月首次減息前135.86點低位，最終累升0.71%，今年首季成功險守，而比去年12月底，樓價按季僅跌0.60%。
不過，CCL繼續處於逾8年半低位，於2016年9月中水平徘徊，今年樓價暫時累跌0.6%，指數較2021年8月191.34點歷史高位下跌28.49%。
中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，受惠100元印花稅門檻放寬，大型新盤熱銷，二手市況轉旺，CCL連升兩周，累升共1.43%，而市場好淡消息交錯，股市波動，相信短期CCL在低位反覆爭持。
另反映大型屋苑樓價的CCL Mass，最新報138.25點，按周升1.59%；CCL(中小型單位)報136.95點，按周升1.38%，兩者升幅均為110周(即2023年2月中)以來最大，處於2016年9月中水平。至於豪宅，CCL(大型單位)報136.15點，則按周跌0.21%，連跌11周共4.46%，為2016年8月底後逾8年半新低。
四大分區樓價齊升；港島CCL Mass報138.71點，按周升3.45%，升幅為176周(2021年11月中)以來最大；新界東CCL Mass報151.66點，按周升1.79%，連跌2周後反彈。
九龍CCL Mass報134.74點，按周升0.99%，連升2周共1.46%；新界西CCL Mass報125.25點，按周升0.42%，連升3周共2.29%。
其他報道
富途140萬租羅素街逾7100呎巨舖 貴上手變形金剛餐廳四成 呎租仍較高峰跌88%