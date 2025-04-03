是次畫展以西貢白沙灣的臨海環境為靈感，著名藝術家陳頌欣，運用獨有色彩交疊的藝術風格，精心創作一系列全新畫作，合共逾30幅作品展出於WHITESAND COVE，現樓三個不同展區，分別為Whisper of Nature(自然低語)、Artful Living(藝術生活)及Eternal Bloom(永恆綻放)，各有故事，層層推進，創造自然與藝術生活的感官之旅。

華懋集團銷售總監封海倫表示，西貢區環境得天獨厚，是不少人心目中的後花園，而 WHITESAND COVE，可欣賞紅樹林自然生態區及遊艇會的多層次景致，集團非常高興與3812畫廊合作，邀請擅長以大自然為創作靈感的藝術家陳頌欣合作，以項目周圍如詩如畫的環境創作出多幅極具感染力的畫作，並將現樓搖身一變成為畫廊，將生活、藝術及自然生態融合。

WHITESAND COVE 早前以6238萬售出洋房5號，成交實呎2.84萬元。