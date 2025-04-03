moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

WHITESAND COVE 辦藝術展 抽象藝術融匯白沙灣景色

華懋旗下西貢新盤 WHITESAND COVE，今日舉行「THE NATURE’S PALETTE」藝術展開幕禮，主禮人包括華懋集團銷售總監封海倫，3812畫廊經理兼運營總監胡靖怡，及藝術家陳頌欣等出席，帶領一眾嘉賓，感受以抽象藝術呈現自然與海岸生活之美的藝術盛會，同時探索白沙灣這片難得的臨海之境；是次「THE NATURE’S PALETTE」  ，展期為4月4日至27日，接受預約參觀。  

是次畫展以西貢白沙灣的臨海環境為靈感，著名藝術家陳頌欣，運用獨有色彩交疊的藝術風格，精心創作一系列全新畫作，合共逾30幅作品展出於WHITESAND COVE，現樓三個不同展區，分別為Whisper of Nature(自然低語)、Artful Living(藝術生活)及Eternal Bloom(永恆綻放)，各有故事，層層推進，創造自然與藝術生活的感官之旅。

華懋集團銷售總監封海倫表示，西貢區環境得天獨厚，是不少人心目中的後花園，而 WHITESAND COVE，可欣賞紅樹林自然生態區及遊艇會的多層次景致，集團非常高興與3812畫廊合作，邀請擅長以大自然為創作靈感的藝術家陳頌欣合作，以項目周圍如詩如畫的環境創作出多幅極具感染力的畫作，並將現樓搖身一變成為畫廊，將生活、藝術及自然生態融合。

WHITESAND COVE 早前以6238萬售出洋房5號，成交實呎2.84萬元。

 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款