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瑜一．天海周四發售35伙 較半年前最高減價近兩成

華懋及港鐵（0066）合作的何文田站瑜一．天海以現樓形式重推，發展商今更新原有價單，部份單位減價約1至2成，並於周四進行新一輪銷售，涉及35個單位。

發展商最新更新的價單中，減幅最多、且為今批入場單位，為實用525方呎的2B座3樓B室，屬兩房梗廚間隔，最新定價1244.3萬元，扣除最高16%直減折扣後，折實價約1045.21萬元，折實實呎19909元，該單位於對上一張價單去年9月份定價為1537.1萬元，扣除最高15%直減折扣及8.8萬元「花好月圓」優業優惠後，折實價約1297.7萬元，折實實呎24719元，換言之，有關單位對比約半年前折實價減價約19.5%。

華懋集團銷售總監封海倫表示，項目最新上載銷售安排第9號，定於周四 晚上7時以先到先得形式進行新一輪現樓銷售，推售一共35伙精選兩房單位，實用面積426至591方呎，扣除最高折扣及優惠後，35伙單位折實售價介乎1045.21萬至1684.62萬元，折實實呎19,909元至32,113元，折實平均實呎23,979元。整批單位以定價計，市值逾5.1億元。

她又指，瑜一‧天海今日進行首輪現樓銷售，共售出61個單位，單日套現逾5.8億元，成交價最高單位為第1A座11樓C單位，屬兩房連儲物室單位間隔，實用591方呎，成交價1866.15萬元，實呎31,576元，而最大手買家購入4伙1房單位，涉及成交金額約2,936萬元。整個「瑜一」系列已累售533伙，套現逾86億元。

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