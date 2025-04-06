另美聯統計，十大屋苑周末錄約6宗成交，較上周末12宗下跌約50%，連續三個周末錄雙位數情況斷纜，並見9個周末新低，而連同清明節的3天計則錄得約16宗。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，剛過去的週末，市場續有餘貨新盤推售，並吸納部分二手購買力，而且清明節長周末，部分市民前往拜祭及回鄉，更有市民短線外遊，故二手交投有所放緩。值得留意，美國新關稅措施，以及美股波動，環球經濟變化，為市場帶來不明朗因素，而且新盤持續低價促銷搶客，故短期內二手交投仍然受壓，但相信市場仍不乏買家在二手物色筍盤。