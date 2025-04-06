清明節連周末三日長假，大批市民外遊，加上未有大型新盤開售刺激下，中原地產統計，十大屋苑周末錄6宗成交，按周回落57.1%，交投重回單位數水平，兼回到5周前的低位，當中零成交屋苑有6個，其中沙田第一城佔3宗涉最多，天水圍嘉湖山莊、藍田麗港城、荔枝角美孚新邨則各錄1宗成交。至於清明節三日假期計，十大屋苑則合共錄16宗成交，其中紅磡黃埔花園佔4宗成交，已是十大屋苑中成交量最多的屋苑。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，一手市場持續搶佔市場購買力，加上部份市民趁清明假期外遊，本周末十大屋苑成交大幅回落。清明三日假期一手市場錄逾130宗成交，包括瑜一天海今日推售69伙，亦錄得理想銷情，預計本月全港一手成交可達3000宗。現時新盤百花齊放，港九新界選擇多元化，訂價吸引，搶去大量二手市場客源，令二手難免處於捱打的狀態。
另美聯統計，十大屋苑周末錄約6宗成交，較上周末12宗下跌約50%，連續三個周末錄雙位數情況斷纜，並見9個周末新低，而連同清明節的3天計則錄得約16宗。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，剛過去的週末，市場續有餘貨新盤推售，並吸納部分二手購買力，而且清明節長周末，部分市民前往拜祭及回鄉，更有市民短線外遊，故二手交投有所放緩。值得留意，美國新關稅措施，以及美股波動，環球經濟變化，為市場帶來不明朗因素，而且新盤持續低價促銷搶客，故短期內二手交投仍然受壓，但相信市場仍不乏買家在二手物色筍盤。