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栢麗大道「世紀蝕讓舖」封盤不賣 石圍角商場13億放售 林子峰：北上消費熱 唔識睇後市

香港今年2月零售業總銷貨值臨時估計為294億元，按年跌13%，遠較市場預期的5.7%跌幅為差，並連跌12個月，就連資深物業投資者亦看不清後市形勢。2023年曾放售被市場稱為「世紀蝕讓舖」、尖沙嘴栢麗購物大道舖的資深物業投資者兼優品360（2360）創辦人林子峰，接受本報查詢時指出，該舖將暫時封盤，待「自由行好啲」再作決定。他認為，現時本港零售市道受北上消費影響，未來市道「唔識睇」。至於林子峰旗下荃灣石圍角商場連車位，最新則以13億元放售。

明報記者

在舖位投資及零售行業均有經驗的林子峰，對本港未來零售市况走勢，卻表明「唔識睇」。他又表示，北上消費對本港零售市道有一定影響，並指每逢周末及假日，本港零售區均「無乜人」。事實上，林子峰過往曾以購入多個屋邨商場而聲名大噪，2014年至2021年期間，他先後向領展（0823）及二手市場購入11個屋邨商場，有指為繼領展及基匯資本後香港第三大的屋邨商場私營擁有者。他亦於2013年創立優品360，並於2019年上市，上市當年該品牌分店數目已達100間。

栢麗大道舖13年前高見4.4億 呎價13萬

作為林子峰旗下物業中最矚目的一個舖位，為栢麗購物大道D段地下29至30號舖及1樓15號舖，林氏2020年底向資深投資者李耀華透過公司轉讓形式購入（俗稱「買殼」)，當時有指作價約2.1億元，較李耀華2012年約4.4億元、呎價約12.7萬元購入價大幅蝕讓2.3億元或52%，當年被稱為「世紀蝕讓舖」，為疫下商舖市場上最大宗蝕讓成交。林子峰曾於2023年放售該舖，當時有指市值約2.5億元，以面積3470方呎計，折合呎價約7.2萬元。

此外，今次放售的石圍角商場，面積逾13.2萬方呎，其停車場提供578個車位，由林氏等在2021年以13億元連同葵涌安蔭商場向「舖王」鄧成波家族一併購入。林子峰接受本報查詢時表示，石圍角商場現以約13億元放售，物業現時每月租金收入約560萬元，若以此叫價計，租金回報約5.2厘。他表示，若單計石圍角商場，當年購入價約8億元，及後曾以超過1億元大型翻新，意味林子峰今次放售價，較其購入價連翻新成本高約4億元或四成多。

新蒲崗地盤銅鑼灣L'HART 連環蝕讓放售

值得一提的是，近年市場上有不少投資者放售工商舖物業，其叫價或市值均低於購入價，林子峰亦不例外，當中與「小巴大王」馬亞木家族、投資者蔡經陽合作的觀塘敬業街四洲集團中心9樓及10樓全層，總面積共約32,978方呎，現以1.98億元放售，呎價約6000元，項目購入價連補地價總計已涉25.96億元，未計建築費，每呎樓面地價已達7888元，即現時放售價較地價低約24%。林子峰亦以約3億元放售新蒲崗六合街3號工廈地盤，較他2021年購入價約3.45億元低約4500萬元或13%。另林子峰去年底起則以6億元放售銅鑼灣 L'HART全幢（前稱駱克駅），較2017年購入價低約38%。

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