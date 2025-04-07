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戴德梁行：零售市道復蘇未如預期 核心區街舖租金表現不一

本港零售表現未有隨著旅客數字增加而有明顯改善，首季各核心區街舖租金按季波幅在正負2%左右。戴德梁行表示，旅客及本地居民的消費模式改變，令零售業總銷售貨額按年繼續錄得跌幅，租金亦難以持續復蘇，但預計隨著各項盛事陸續舉行，相信有助提升及後幾個季度來港旅客人數及零售表現。

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，首季以尖沙嘴租賃成交最爲活躍，主要由於區內業主願意提供更多靈活性和租金折扣，成功吸引不同租戶，包括內地品牌進駐，亦令部分本地零售商重新尋找機會。空置率方面，首季核心區一線街舖空置率以九龍區表現較爲穩定，尖沙嘴和旺角空置率按季維持在9.4%和8.4%水平；銅鑼灣是唯一錄得空置率上升的區份，由上季度的0%升至5.3%；中環則由8.6%微跌至7.1%。

舖租方面，尖沙嘴及銅鑼灣的一線街舖租金按季分別跌2.3%和1.0%，而旺角街舖租金則受個別較爲進取的租戶帶動而按季微升0.5%；中環街舖租金則按季持平。餐飲租金方面，銅鑼灣和旺角按季下調0.4%至1.8%；尖沙咀餐飲租金保持平穩，中環租金則受高端餐飲消費支持按季微升0.5%。

甲廈首季租金再跌2.5%

蕭亮輝指，雖然遊客消費模式已改變且銷售額不復以前，但在成本可控的情況下仍原意作出租賃決定，惟相信新租賃需求將繼續以國內品牌為主力，以迎合近年從內地來港人口的消費習慣及喜好。此外，香港特區政府積極推動旅遊業和盛事經濟發展，預計隨著各項大型活動和演唱會陸續舉行，為本地零售市場帶來的提振作用或能在今年稍後時間反映。

至於甲級寫字樓方面，首季淨吸納量維持正數，錄得約14.4萬方呎正吸納量，惟租金表現仍然受制於待租面積高企，按季跌2.5%。蕭亮輝表示，目前寫字樓租金已較高峰期大幅折讓超過四成，今年餘下三個季度，預計仍有約300萬方呎的新項目陸續落成，租賃競爭將會進一步加劇，預期全年租金將下調7%至9%。

住宅方面，財政預算案宣佈100元印花稅適用上限提升至400萬元物業後，帶動新盤銷情暢旺，而首季住宅買賣成交宗數按年升24%至約12,200宗。戴德梁行預計，整體成交量與去年相若，而樓價於年內料在正負3%的水平內浮動。

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