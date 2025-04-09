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上月一 二手買賣逾4900宗 內地背景買家佔22%涉資94億

內地背景買家繼續是樓市生力軍，據中原地產統計，3月私宅市場暫錄得1,097宗姓名為普通話拼音的買家的入市個案，數量上按月增加近八成，創3個月新高；中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，3月一、二手私宅錄得4,904宗買賣登記(具體反映2月市況)，較2月錄2,825宗，按月升約74%，當中反映內地背景買家入市、姓名為普通話拼音的買家，暫錄1,097宗或22%，較2月錄619宗增加77%。

陳指出，該類買家3月涉及的入市金額逾94.1億元，按月增加79%，同屬3個月高位，平均每宗樓價涉約858萬元。

總結今年首季，全港私宅市場合共錄得2,461宗普通話拼音買家入市個案，較上季3,562宗下跌逾三成，與去年第二季高峯期4,241宗比較，則下跌逾四成。

至於3月最受內地背景買家歡迎的樓盤，為新世界（0017）發展的北角皇都，上月售出的277伙中，有111伙的買家姓名為普通話拼音，比例40%，是月內錄得最多普通話拼音買家入市的樓盤；第二位是恒地（0012）牽頭發展的九龍城南首，上月售出217伙，其中96宗普通話拼音入市個案，佔比44%。

可留意是，宏安地產（1243）鴨脷洲Coasto，上月售出的60伙中，普通話拼音買家佔29伙，佔比為48%。

此外，上月有多個新界新盤熱賣，其中嘉里（0683）元朗朗天峰、新地（0016）天水圍YOHO WEST PARKSIDE，分別售出432伙、及316伙，買家以本地客居多，普通話拼音買家比例皆不足兩成，分別佔15%及14%。

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