內地背景買家繼續是樓市生力軍，據中原地產統計，3月私宅市場暫錄得1,097宗姓名為普通話拼音的買家的入市個案，數量上按月增加近八成，創3個月新高；中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，3月一、二手私宅錄得4,904宗買賣登記(具體反映2月市況)，較2月錄2,825宗，按月升約74%，當中反映內地背景買家入市、姓名為普通話拼音的買家，暫錄1,097宗或22%，較2月錄619宗增加77%。