本季焦點新盤、新地（0016）發展的西貢西沙SIERRA SEA，繼昨日於九龍站環球貿易廣場(ICC) 開放兩個示範單位後，今日再展示另外1伙1房戶及1伙兩房戶示範單位，最快下周公布首張價單，首批單位不少於157伙，即全盤781伙約兩成。
對於關稅戰對市場的影響，新地副董事總經理雷霆認為，關稅戰的影響已有緩和跡象，加上本港居住需求仍強勁，今季交投可望超越首季。
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