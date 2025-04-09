上述物業由兩個單位改裝而成，原裝每伙2308方呎、為兩個4房1套單位，物業現時已打通，即總面積4616方呎，以成交價1.38億元計，實呎約29896元。不過，若較同座低數層、一伙相同面積相連單位，2月份成交價1.09億元、實呎23,614元計，即成交價仍較同類單位高約27%。另資料顯示，湯文亮等早於2008年以1.015億元購入，意味現時帳面仍獲利3650萬元或36%。

物業早前放售時，湯文亮回應本報記者查詢時指，「咁大個單位，只得兩個人住，很悶。」資料顯示，湯文亮去年9月曾在本報專欄稱「我話自己讀書唔好，唯有積下陰德；叫人賣自住單位，是一件好冇陰德的事，老實說，我明知樓市會跌，都唔敢叫人賣自住單位。」去年10月，再表示「我經常話，除非移民，或者經濟出現問題，否則在任何情况之下都唔好將自住單位賣走，如果要劈價賣就更加唔應該。」

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