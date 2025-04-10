據代理消息指，有關單位於2023年10月開始放售，原業主當初叫價高達8億元，即過去一年半，單位累計減價2.88億元或36%售出。

另資料顯示，單位由前恒力集團主席陳長偉於2015年11月連2個車位一手購入，當時作價5.096億元、實呎93608元，曾一度創下亞洲一手分層單位的新高成交價，現成交價較10年前略高240萬元或0.46%，但由於陳長偉當年購入時需付樓價8.5%辣稅、即涉4331.6萬元，而當年發展商又買家提供最高樓價4.25%印花稅現金優惠，連同代理佣金，有可能實蝕約2440萬元或近5%。新買家則以海外註冊公司Harbour Sky Group Limited作登記。

富商陳紅天傲璇銀主盤4.18億沽

傲璇對上一宗成交為傲璇5樓單位銀主盤，原由深圳祥祺集團主席、內地富商陳紅天持有，上址於2023年9月以4.18億元沽出，成交呎價約8.1萬元，買家以KWAI SZE HOI作登記，與遠航集團創辦人桂四海英文名字相同，料為同一人。