事實上CRI首季升0.57%，私宅租賃市場活躍，有租客開始提前預租，加上近期股市波動，料部分買家轉向租樓，相信第二季租金繼續平穩向升；第三季暑期季節性租賃旺市，展望CRI能進一步向上，迫近2018年8月128.01點歷史高位，現時相差3.34%。

反映大型屋苑租金指數的CRI Mass報130.00點，按月微跌0.01%；CRI(中小型單位)報126.46點，按月微跌0.04%，連升2個月後回軟。上述CRI Mass、CRI(中小型單位)同樣在2019年9月水平徘徊。

豪宅方面，CRI(大型單位)報106.86點，按月跌0.21%，連跌2個月共0.57%，繼續處2019年11月時水平。

四區租金三升、一跌，港島CRI Mass報119.31點，按月升1.85%，升幅屬8個月以來最大，結束2個月連跌，重上2020年1月時水平；新界東CRI Mass報148.81點，按月升0.39%，仍在2019年8月水平徘徊；新界西CRI Mass報153.57點，按月升0.07%，連升3個月共0.71%，處於2018年9月時水平。

不過，九龍CRI Mass報116.37點，按月跌1.51%，仍在2019年9月水平徘徊。

在121個CRI大型成分屋苑中，2025年首季有59個、即48.8%屋苑的三個月移動平均實呎調整租金錄得上升，新界東佔18個，九龍16個，新界西13個，港島12個。

租金升幅超過5%的有5個屋苑，包括薄扶林置富花園升8.37%、粉嶺花都廣場升6.57%、馬鞍山新港城升5.91%、荔枝角泓景臺升5.57%、新浦崗譽‧港灣升5.17%。主要屋苑方面，鰂魚涌太古城升2.60%、沙田第一城升2.41%、天水圍嘉湖山莊升1.03%。

至於22個豪宅屋苑，2025年首季有15個、即68.2%屋苑租金錄得上升；其中有5個豪宅屋苑呎租升幅高於5%，包括九龍又一居升8.17%、南區陽明山莊升7.65%等。