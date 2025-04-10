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工廈重建標準金額補價分拆現代工業 最高降價近三成

地政總署今日宣布，更新工廈重建的標準金額補地價格，今年將「商業」及「現代工業」分拆計算，變相最高降價近三成。

標準補地價的計算方法，是修改地契前後的土地價值差額，即修契後價值減去修契前價值。過往政府將重建後價值，只是劃分成「住宅」及「商業/現代工業」兩類，而「商業」及「現代工業」是採用同一標準，不過，昨日公布的標準金額，首度進行分拆計算。

地政總署解釋，香港現正全力推行規劃創新和科技發展的策略，鑑於市場上涉及工廈的交易越見頻繁，對現代工業的需求日增，現正是適當時候，為重建工廈訂立「商業」用途和「現代工業」用途兩類獨立的標準金額。為「現代工業」用途另訂標準金額，可以讓有意為該用途而重建工廈的申請人更確切地掌握情況，業界和專業團體都表示支持。

根據最新標準，補地價作「現代工業」的重建後價值，按不同地區（分港島、九龍東、九龍西、新界南及新界北5個區域），每呎1,579至3,995元，較商業用途每呎1858至4459元，低10%至15%，若與上年度以劃一「商業/現代工業」計，現時重建作「現代工業」收取每呎補價下調了25%至29%。

若補價作「商業」用途方面，本年度起，每呎1,858至4,459元，較上年度下調12.5%至21%，而補地價作住宅每呎介乎2694至6968元，按年下調7%至15%，是3個類別中下調幅度最細。

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