分析指CCL次季下試133點

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，本周CCL是反應3月19日恒生指數重上24000點並創逾3年新高，3月20日美國聯儲局及本港主要銀行維持利率不變當周市況。惟4月初中美貿易戰升級，環球股市大幅波動，中美局勢緊張，二手成交轉慢，對本地樓價構成下行壓力。

雖然近3周CCL上升，但仍處於逾8年半低位，在2016年9月中水平徘徊。2025年樓價暫時累跌0.54%。指數較去年9月首次減息前135.86點低位升0.77%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.45%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.28%。4月7日全球股市經歷「黑色星期一」，4月9日美國與中國互相加徵關稅，4月10日何文田瑜一‧天海推售35伙，對本地二手樓價的影響將於2025年5月上旬公佈的CCL才開始反映。

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