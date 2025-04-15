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新意網楊屋道數據中心申重建住宅 渉277伙12.49萬呎

荃灣大窩口工業區早年被改劃作綜合發展區，推動該區住轉型作住宅發展。新意網（1686）新近向城規會申請，就荃灣楊屋道一幅可發展面積約7.35萬方呎的綜合發展區用地，現建有6幢工廈，該地皮作綜合發展，包括住宅、商業、社福設施等，提供886伙住宅，涉約44.9萬方呎。不過，新意網只持有其一幢工廈的業權，為新意網旗下數據中心Jumbo iAdvantage，料該物業可重建277伙，涉約12.49萬方呎。

據城規會文件顯示，新意網持有的項目位於楊屋道145至159號，現為數據中心Jumbo iAdvantage，地盤面積約2萬方呎，計劃以總地積比率6.25倍發展，擬重建成一幢樓高約29層高住宅大廈，另設3層平台及1層地庫作停車場，提供277伙、平均面積約433方呎的住宅單位，另設約3,000方呎商業樓面及逾1,900方呎社福設施，總樓面約12.49萬方呎。

可留意是，上述項目與周邊的永華工業大廈、馮瑞璋工業大廈、永桂第三工業大廈、永如工業大廈，以及順力工業大廈共6幢物業，被規劃為綜合發展區，可合作重建作住宅，惟其他地盤業權分散，新地先作發展，並向城規會提出申請，建議透過分期發展模式進行重建。整個綜合區地盤發展面積7.35萬方呎，以總地積比率6.11倍計，預計可建供886伙住宅單位，平均面積約497方呎，總建樓面約44.9萬方呎。

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