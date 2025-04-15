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西沙SIERRA SEA折實均呎1.04萬 1房折實不足300萬入場

新地（0016）今季焦點大盤、樓花期長約8個月的西貢西沙SIERRA SEA ，今日公布首張價單，首批158伙折實均呎10398元，1房折實299.88萬元起，是繼今年初嘉里（0683）元朗朗天峰，以及萬科香港大埔上然後另一個低於300萬元入場新盤，而首批所有單位折實均低於600萬元，低於400萬元則僅5伙。

Sierra Sea較遠離港鐵烏溪沙站，需乘坐巴士或小巴前往。新地副董事總經理雷霆表示，是次首批定價參考同系較鄰近馬鞍山烏溪沙站的雲海，而目前二手呎價約1.4萬元，即新盤折實均呎低約25%。

雷霆表示，會視乎項目收票反應，屆時相信有提價空間，而近期市場氣氛開始穩定，相信聯儲局稍後會接連減息以提振經濟，料可有利供樓人士。

新地代理執行董事陳漢麟表示，項目於明日對外開放示範單位，周四起收票，最快下周首輪銷售。

項目提供4項付款辦法，當中現金付款計劃最高總折扣為15% ，較建築期付款總折扣12%，相差3個百分點。首張價單定價由352.8萬至704.1萬元，折實價由299.88萬至598.48萬元，折實呎價9499至11126元。

今批所有單位折實價均低於600萬元，當中低於400萬元有5伙，主要由於首批僅推出3伙1房，其餘為118伙兩房、37伙3房，實用301至574方呎。

入場單位為Aqua Avenue第5座G2樓G室，實用301方呎1房間隔，售價352.8萬元，折實價299.88萬元、折實呎價9963元。

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