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SIERRA SEA推供收租客付款優惠 每呎45元租出可獲3個月租金回贈

新地（0016）西貢西沙SIERRA SEA 今日公布首張價單，發展商早前預告，將設突破性付款方式吸客。今日公布4項目付款方法中， 其中包括新推出「收租皇靈活付款計劃」。

上述付款計劃提供基本總折扣11.5%（即供付款最高則為15%），並有多項現金回贈，及提供貸款優惠。若買家現持有已「供斷」的物業，而物業亦符合指定要求可作抵押，最高可獲新樓樓價95%的貸款，買家必須有1伙物業（或現有物業）作自住用途，其餘可以出租。

如買家採上述付款方法，同日購買兩伙或以上單位，可享有首6個月「免息免供」優惠。若將單位出租，而呎租達45元或以上，可獲3個月租金回贈。

另外，新地亦為1房買家提供漸進式供款及利率計劃，為繼2022年同系NOVO LAND後，再次推出同類型供款計劃，是次只適用於購買1房作自住的買家，並採用「1房靈活付款計劃」入市，可向發展商指定財務機構申請一按，最高可借樓價80%的按揭貸款，按揭年期最長為30年，不論樓價，首年可獲免息，每月基本供款金額均為6800元。

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