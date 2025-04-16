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林海山城最新開兩現樓示位 包括2309呎特色戶 

希慎（0014）及香港興業（0480）合作、已屆現樓的大埔露輝路林海山城，即日開放兩個全新現樓連裝修單位了公眾預約參觀，包括第16座5樓B室頂層連天台特色戶，實用2,309方呎，四房雙套房戶型，以及第12座1樓A室，實用面積1,387方呎，3房1套房連工人套房戶型；希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞表示，項目由設計團隊 OVO 設計，分別以「海洋寧謐之美」及「高球愛好者之家」為布置主題。

香港興業國際業務拓展及市務高級總經理林紅表示，項目早前錄得多宗成交，其中第18座5樓A室頂層特色戶，實用面積為3,760方呎，4房4套間隔、連2745方呎平台，去年10月以9,800萬元售出，呎價逾2.6萬元，為項目特色戶紀錄新高。她相信，今年度息口仍有機會下調，並指優質豪宅於市場需求仍強大。

至於示範單位方面，位於16座5樓B室頂層連天台特色戶，設計團隊選用藍色及海洋元素融入室內設計，客飯廳以落地玻璃窗連接約160方呎平台，提高採光度，飯廳足夠擺放八人長形餐桌，備餐區採用灰色石面廚櫃配襯白色雲石牆，中央放置雲石枱面酒吧枱配啡色高椅。廚房配備德國品牌Gaggenau及Dornbracht 家電等。主人套房實用逾 400方呎，放置雙人大牀及牀尾長櫈後仍有足夠空間可三邊落床；頂層天台則設有戶外梳化及長形戶外餐桌。

另第12座1樓A室，設計靈感來自高球運動，日字型大廳實用近400方呎，客飯廳空間分明。飯廳以長方形及灰色為主調，放置一組6人餐枱，客廳以米白色V 型梳化配圓形地毯，盡用客廳寬闊空間。主人房睡牀掛上高球球棍、手套及裝飾，房內另有大衣櫃及梳妝枱。

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