香港興業國際業務拓展及市務高級總經理林紅表示，項目早前錄得多宗成交，其中第18座5樓A室頂層特色戶，實用面積為3,760方呎，4房4套間隔、連2745方呎平台，去年10月以9,800萬元售出，呎價逾2.6萬元，為項目特色戶紀錄新高。她相信，今年度息口仍有機會下調，並指優質豪宅於市場需求仍強大。

至於示範單位方面，位於16座5樓B室頂層連天台特色戶，設計團隊選用藍色及海洋元素融入室內設計，客飯廳以落地玻璃窗連接約160方呎平台，提高採光度，飯廳足夠擺放八人長形餐桌，備餐區採用灰色石面廚櫃配襯白色雲石牆，中央放置雲石枱面酒吧枱配啡色高椅。廚房配備德國品牌Gaggenau及Dornbracht 家電等。主人套房實用逾 400方呎，放置雙人大牀及牀尾長櫈後仍有足夠空間可三邊落床；頂層天台則設有戶外梳化及長形戶外餐桌。

另第12座1樓A室，設計靈感來自高球運動，日字型大廳實用近400方呎，客飯廳空間分明。飯廳以長方形及灰色為主調，放置一組6人餐枱，客廳以米白色V 型梳化配圓形地毯，盡用客廳寬闊空間。主人房睡牀掛上高球球棍、手套及裝飾，房內另有大衣櫃及梳妝枱。