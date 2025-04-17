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【有片：睇樓手冊】SIERRA SEA體驗山海美景

西貢西沙擁有新界東地區近年最具規範的綜合發展，而備受市場關注；繼早前集運動、康樂及購物部分的「GO PARK西沙」正式投入服務後，發展商新地（0016）密鑼緊鼓部署推出區內首個全新住宅樓盤SIERRA SEA；項目由天然山、海美景，及綠化康樂設施所圍繞，擁逾百萬方呎戶外運動空間，儼如「香港後花園」中的新景點。

明報記者 歐陽慧恩

攝影 馮凱鍵

SIERRA SEA為西沙綜合項目的第1A（2）期，由4幢住宅大樓組成，關鍵日期為今年12月，附近建築密度低，令屋苑多數單位均享自然山景及海景；此外，屋苑部分單位前臨GO PARK，景觀同樣開揚翠綠。

公共交通連接港鐵大學烏溪沙兩站

雖然SIERRA SEA並非屬鐵路沿線盤，但住戶可乘搭城巴581號巴士，數分鐘就可到港鐵烏溪沙站、馬鞍山站；或可乘坐582號，到港鐵大學站及大埔白石角科學園。此外，亦有小巴線可來回大學港鐵站及烏溪沙站。

提供781伙 近七成屬一房兩房

今期項目提供781伙，標準1房戶實用面積301至314方呎，共110伙，佔比14%；兩房戶實用面積381至540方呎，共422伙，佔比54%，為屋苑佔比最多戶型；3房戶實用面積523至702方呎，共202伙，佔比26%。另設47伙特色戶，實用面積279方呎至1021方呎，佔比6%。新地是次以第3座10樓H室為連裝修示範單位的藍本，實用面積523方呎，為項目最細的3房戶，採開放式廚房設計、屬無改動單位，將連同裝修及家俬出售。單位的設計主題，是採用繽紛色彩打造年輕家居，以淺色及粉色家具，配搭深色牆身和木地板。

個別單位連裝修家俬出售

單位雖然附裝修，但與同座其他樓層的H室間隔分別並不大；3間睡房均打造成睡房，其中一間細房為嬰兒房，由於房內沒有大型入牆家具，買家可按個人需要，將房間再改造為書房或多用途房；主人房裝設曲尺窗，可增加觀景視野，房內設有入牆衣櫃，浴室設有大鏡櫃，收納空間不俗。

至於以第1座10樓J室為藍本的交樓標準示範單位，實用面積453方呎兩房間隔、採開放式廚房。單位特色是使用可持續跨代設計，以便不同年齡人士入住，如廚櫃內藏升降拉籃、使用加強防滑地磚、企缸設扶手等，房間及浴室門亦已加闊設計，方便住戶使用扶助工具出入。至於露台，亦以環保地台加高，與廳地板呈接近水平高度。

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