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英皇羅素街全幢150萬租出 較10年前高峰低八成 月內同區兩錄巨舖租賃

銅鑼灣零售核心地段羅素街，再錄月租破百萬元的大額舖租個案。繼本月初富途證券以月租約140萬元承租金朝陽中心地下逾7100方呎複式巨舖後，羅素街大地主之一的英皇國際（0163），旗下羅素街22至24號全幢，自意大利內衣品牌LA PERLA於2020年9月約滿離場後，屢次以短租形式出租，近日終迎來長約租戶進駐，據悉商舖獲零售租戶以月租約150萬元呎租172元承租，雖然比對上短租貴兩倍，但仍遠較2015年舖市高峰時月租約750萬元低八成。

明報記者

核心區商舖租賃近月轉趨活躍，惟租金仍遠低於舖市高峰期。曾是全球最貴租金的商業街銅鑼灣羅素街，剛於不足一個月內再錄大額租務成交。市場消息稱，英皇旗下羅素街22至24號全幢獲租戶以月租約150萬元承租，以總面積約8740方呎計，呎租約172元，此為對上長約租戶LA PERLA於2020年9月約滿離場後，事隔逾4年半，再有長約租戶進駐。

事隔逾4年半再有長約租客進駐

翻查資料，LA PERLA於2015年起，以月租750萬元、呎租858元承租該幢物業，創該舖租金高峰，可惜踏入2020年本港爆發新冠疫情，訪港旅客數字急跌，品牌也難於經營，2020年10月約滿後離場。英皇為免商舖「丟吉」，曾將該舖「借」予旗下歌手張敬軒開設婚紗店。2022年5月及8月，該舖分別以短租形式租予adidas×GUCCI及Esprit作快閃店，當時有消息稱，Esprit月租約25萬元租用3個月，租期至2022年10月。商舖「丟吉」近一年後，2023年9月由英國發展商Berkeley Group以約80萬元短租約一個多月後，該舖又再「丟吉」。

較去年英皇娛樂50萬短租貴兩倍

為配合現今娛樂文化，以及推廣英皇娛樂旗下新晉歌手及藝人，英皇娛樂去年8月以短租形式租用一年，月租約50萬元、呎租57元，將該舖變身「0 e:ffect」期間限定店，為樂迷提供獨特體驗，另亦有展出人氣電影《破‧地獄》海報及道具劇照展。不過，該店提早5個月、今年3月初離場。換言之，新零售商戶月租較對上英皇娛樂呎租57元貴約兩倍，不過仍遠較LA PERLA高峰時月租約750萬元、呎租858元低八成。

值得留意，疫情後，羅素街租戶組合出現調整，國際奢侈品牌和鐘錶珠寶店難再主導羅素街，如羅素街內金朝陽中心地下A、B、C舖及1樓，2022年5月疫情期間由變形金剛主題餐廳以月租100萬元承租，租用3年後離場，本月初獲富途證券以月租約140萬元承租，即不足一個月內，羅素街連錄兩宗逾百萬元租務成交。

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