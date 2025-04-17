中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，本周CCL是反映3月26日將軍澳日出康城 GRAND SEASONS 次輪銷售168伙、3月29日大埔上然2期首輪價單銷售128伙當周市況。聯儲局連續兩次暫停減息，新盤銷售開始減慢，樓市氣氛降溫，短期二手樓價受壓下調，相信樓價調整未結束，跌勢仍然持續；今季CCL若再跌3.35點或2.46%，將下試至133點。

是次CCL仍處於逾8年半低位，在2016年8月底水平徘徊；指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升0.36%，惟較2021年8月191.34點歷史高位跌28.74%。預算案放寬印花稅後4周，CCL三升一跌，樓價升幅收窄至1.08%。

至於反映大型屋苑的CCL Mass報137.33點，按周跌0.43%；CCL(中小型單位)報136.26點，按周跌0.35%。兩項指數齊跌兩周，分別累跌0.67%及0.5%，指數處於2016年8月底及9月中水平。

反映豪宅的CCL(大型單位)則報136.83點，按周跌0.65%，指數在2016年8月底水平徘徊。

四區樓價三跌一升；港島CCL Mass報135.5點，按周跌1.02%，兩周累跌2.31%；九龍CCL Mass報134.16點，終止3周連升，按周跌1%；新界東CCL Mass報149.73點，按周跌0.1%，連跌兩周共1.27%。只有新界西CCL Mass 按周升0.81%，報126.79點，連升5周共3.54%。