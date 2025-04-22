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上水舊樓變勞工宿舍 牀位2400元起租 獅峰地產：設近540牀位 租金包水電費

政府近年透過不同計劃，以擴大輸入外勞，部分投資者看準機會，開設勞工宿舍；其中過往與東南亞上市公司合作營運學生宿舍的獅峰地產，再有新動作，把上水一幢舊樓，翻新成設有近540個牀位的勞工宿舍，牀位月租由2400元起，料為全港最具規模勞工宿舍之一；該公司稱，目前已有扶手電梯/升降機營運商，承租約50個牀位予員工。

扶手電梯升降機營運商承租50牀位

上述新派勞工宿舍，位於上水新豐路102至104號張知行大廈，為一幢樓齡約44年舊樓，今次獅峰地產向業主租用住宅部分合共9層，涉49個實用面積約540方呎的住宅單位。

獅峰地產兩位創辦人陳鄭臻橋及陳可欣早前接受本報訪問，其中陳鄭臻橋指出，該批單位原則全為3、4房設計，經翻新後，每個房間將設有兩至四個牀位，全部可提供約539個牀位；每個牀位月租約2400至2600元，包括水費、電費、無線上網、清潔費及管理費。

大集團冀承租旗下物業

陳可欣表示，項目去年12月起分階段開始營運，估計到今年6月底，將會有約半數單位可供入住，連同預租及已入住，相信屆時可供入住之牀位會近乎全數租出。

她續稱，已入伙的外勞中，以保安、清潔行業需求最大，亦有扶手電梯/升降機營運商，已承租約50個牀位予旗下員工，同時有保安公司暫時已租用20多個牀位，料年底前增加至90多個。

陳可欣又稱，市場對勞工宿舍需求大，惟過往市場缺乏大規模勞工宿舍，目前已有大集團表示，將有逾1000名外勞於未來1年多內到港，希望承租該公司旗下物業，故集團未來仍會積極發展勞工宿舍，並會因應不同僱主需求，在多個不同地區尋找合適物業，目前主要目標是全幢可提供約200至300個牀位或以上之物業。

稱勞工宿舍翻新成本規格皆較低

獅峰地產過往亦有投資學生宿舍，被問及兩者的差別，陳鄭臻橋認為，若單計租金回報，兩者分別不大；不過，若把舊有物業改裝成勞工宿舍，翻新成本與規格相對較低，「至少學生宿舍一定要有張書枱」，而勞工宿舍是租予成年人，一般在生活上要提供協助的需求會較少。

對有財團投資勞工宿舍，萊坊高級董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒認為，相對學生宿舍或其他租務市場，勞工宿舍的需求及長遠性相對較低，加上若把物業改裝成勞工宿舍，由於入住人數較正常大幅增加，物業保養相信亦有一定問題，加上租金回報不及學生宿舍或劏房，相信市場上有興趣參與勞工宿舍的投資者並不多。

明報記者

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