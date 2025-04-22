中美角力及關稅戰升溫，窒礙投資氣氛，中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，自4月初以來，不少商廈和商舖準買家，對未來市況抱觀望態度，即使原本有洽購物業都臨時「縮沙」，相信未來觀望氣氛會更濃，窒礙入市步伐。
據中原(工商舖)資料顯示，4月截止15日，本港工商舖市場共錄得161宗買賣成交、涉成交金額約16.23億元，較3月份同期的194宗、涉17.31億元，按月分別跌約17%及6%，反映市場投資者避險情緒已升溫，減慢入市速度，第二季整體工商舖買賣，料會回落至930宗水平，價格繼續尋底下跌約10%。
據該行統計，首季工商舖市場錄約962宗成交，較2024年第四季的779宗，上升約23.5%，按年比較則增長約57.4%；然而，同期總成交金額錄約120.98億元，較2024年第四季的163.4億元，下跌約26%，按年亦較2024年第一季的187.83億元，下降約36%，反映買賣成交量雖回升，但整體物業價格仍維持下行趨勢，形成量升價跌趨勢。
不過，租賃市場則保持相對穩定，錄得約3,469宗成交，較上季微升0.8%，總租賃金額約2.67億元，與上季的2.68億元相若。
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