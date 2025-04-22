市場焦點新盤、樓花期長約8個月的新地（0016）旗下西貢西沙SIERRA SEA，銷售部署進入最後直路；新地副董事總經理雷霆表示，項目敲定周六（4月26日）首輪銷售329伙，其中318伙以價單發售，折實價299.88萬元起，另有11伙特色戶招標推售；項目將於本周四晚上8晚截票，新地代理執行董事陳漢麟表示，項目6日來暫時累收逾2.1萬票，超額認購逾65倍，當中逾40%為大手客。
據銷售安排顯示，首輪銷售首日將分多個組別揀樓，最先選樓的Super A 組，必須購買7至10伙指定單位，當中可購買最多3伙1房單位，而每購買1伙1房單位，必須購買最少2伙(包括1伙兩房連儲物房或3房單位)；同時最多可購買2伙實用不少於700方呎的3房單位。至於B組則最多可買2伙，當中1房單位、及實用不少於700方呎的3房單位各限購買1伙。
至於價單銷售的318伙，佔已推出的價單單位356伙近90%，提供38伙1房、186伙兩房、94伙3房，折實價由299.88萬至838.27萬元，折實呎價由9,499至12,702元，整批折實均呎10877元，今批將有40伙單位折實價低於400萬元。另有11伙招標發售單位，提供頂層、連平台或花園特色戶型，10月31日截標。
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