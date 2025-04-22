moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

SIERRA SEA累收逾2.1萬票 周六價單首輪賣318伙

市場焦點新盤、樓花期長約8個月的新地（0016）旗下西貢西沙SIERRA SEA，銷售部署進入最後直路；新地副董事總經理雷霆表示，項目敲定周六（4月26日）首輪銷售329伙，其中318伙以價單發售，折實價299.88萬元起，另有11伙特色戶招標推售；項目將於本周四晚上8晚截票，新地代理執行董事陳漢麟表示，項目6日來暫時累收逾2.1萬票，超額認購逾65倍，當中逾40%為大手客。

據銷售安排顯示，首輪銷售首日將分多個組別揀樓，最先選樓的Super A 組，必須購買7至10伙指定單位，當中可購買最多3伙1房單位，而每購買1伙1房單位，必須購買最少2伙(包括1伙兩房連儲物房或3房單位)；同時最多可購買2伙實用不少於700方呎的3房單位。至於B組則最多可買2伙，當中1房單位、及實用不少於700方呎的3房單位各限購買1伙。

至於價單銷售的318伙，佔已推出的價單單位356伙近90%，提供38伙1房、186伙兩房、94伙3房，折實價由299.88萬至838.27萬元，折實呎價由9,499至12,702元，整批折實均呎10877元，今批將有40伙單位折實價低於400萬元。另有11伙招標發售單位，提供頂層、連平台或花園特色戶型，10月31日截標。

其他報道

青衣本月暫錄28宗二手成交 灝景灣3房888萬沽

ST. GEORGE'S MANSIONS 三日錄兩成交 3房連車位8600萬沽

飛揚加推五伙3房周六賣 折實價929萬起

夫婦客1.7萬租德福兩房 呎租33元

海璇II單日連售兩伙 吸金近一億

太古城本月18宗成交 兩房798萬沽20年升值逾倍

家庭客2.8萬租香島兩房 呎租42元

上水舊樓變勞工宿舍 牀位2400元起租 獅峰地產：設近540牀位 租金包水電費

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款