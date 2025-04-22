據銷售安排顯示，首輪銷售首日將分多個組別揀樓，最先選樓的Super A 組，必須購買7至10伙指定單位，當中可購買最多3伙1房單位，而每購買1伙1房單位，必須購買最少2伙(包括1伙兩房連儲物房或3房單位)；同時最多可購買2伙實用不少於700方呎的3房單位。至於B組則最多可買2伙，當中1房單位、及實用不少於700方呎的3房單位各限購買1伙。

至於價單銷售的318伙，佔已推出的價單單位356伙近90%，提供38伙1房、186伙兩房、94伙3房，折實價由299.88萬至838.27萬元，折實呎價由9,499至12,702元，整批折實均呎10877元，今批將有40伙單位折實價低於400萬元。另有11伙招標發售單位，提供頂層、連平台或花園特色戶型，10月31日截標。

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