關稅戰令全球經濟衰退風險加劇。具體反映3月31日至4月6日市況的中原城市領先指數CCL，最新報136.37點，按周微升0.01%，主要受豪宅樓價回升帶動，財案後5周CCL累升1.10%，而今年CCL暫累跌0.92%。值得留意的是，今周公布的CCL指數仍未反映環球股市急挫的影響，而近日樓價走勢受壓，CCL再跌3.37點或2.47%便達到次季目標133點水平。至於新地（0016）西沙SIERRA SEA明日首輪開售318伙，對本地二手樓價的影響將於下月中旬公佈的CCL才開始反映。
值得留意，其中反映豪宅樓價走勢的CCL(大型單位)最新報137.28點，按周升0.33%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL最新公布數字，主要反映4月3日美國公佈一系列對等關稅措施，及4月4日中國出招反制當周市況，而指數仍在2016年8月底水平徘徊。楊續指，貿易戰升溫，全球經濟衰退風險加劇，樓市氣氛轉淡，買家採取觀望態度，二手成交減少，相信整體樓價繼續向下調整未變。今周指數仍未反映環球股市急挫的影響，加上近日有大型新盤減價促銷成市場焦點，搶去部份二手客源，樓價走勢受壓偏軟。
事實上，CCL仍處於逾8年半低位，在2016年8月底水平徘徊。財案後5周樓價累升1.10%，2025年樓價暫時累跌0.92%。指數較去年9月首次減息前135.86點低位升0.38%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.73%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.65%。
其他報道