值得留意，其中反映豪宅樓價走勢的CCL(大型單位)最新報137.28點，按周升0.33%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL最新公布數字，主要反映4月3日美國公佈一系列對等關稅措施，及4月4日中國出招反制當周市況，而指數仍在2016年8月底水平徘徊。楊續指，貿易戰升溫，全球經濟衰退風險加劇，樓市氣氛轉淡，買家採取觀望態度，二手成交減少，相信整體樓價繼續向下調整未變。今周指數仍未反映環球股市急挫的影響，加上近日有大型新盤減價促銷成市場焦點，搶去部份二手客源，樓價走勢受壓偏軟。

事實上，CCL仍處於逾8年半低位，在2016年8月底水平徘徊。財案後5周樓價累升1.10%，2025年樓價暫時累跌0.92%。指數較去年9月首次減息前135.86點低位升0.38%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.73%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.65%。

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