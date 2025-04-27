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信和商場五‧一黃金周辦無人機匯演 繡球花節

五‧一黃金周將至，信和集團表示，為響應政府推動無處不旅遊、盛事經濟政策，集團旗下商場於五‧一長假期，推廣本港不同地區旅遊資源，並於屯門地標商場黃金海岸，首度舉辦大型無人機匯演、繡球花節，並於尖沙嘴中港城海豚池平台花園，舉行大型音樂會，讓市民和旅客一同探索全港不同的打卡點及歡度假期。

信和集團旗下商場亦推出連串獎賞活動，讓顧客在購物及餐飲均可盡享優惠；由5月1日至14日，信和集團旗下四大商場屯門市廣場、奧運站奧海城、荃灣荃新天地、元朗朗壹廣場，夥拍 AlipayHK及內地支付寶，推出大型推廣活動「信和集團商場5.1狂搶折」，送出超過5.1萬份禮品、立減券、免費泊車券和其他精選商戶優惠。

 

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，在港府持續推動盛事經濟的帶動下，今年首季訪港旅客人次上升，踏入5月，集團旗下商場以逾千萬元推廣費迎接五‧一長假期，預期五日假期集團商場整體人流按年上升10%。

蔡續指，自「PapaHome 淘寶家具實體店」於中港城開業後，商場人流急升，帶動商戶及食肆生意額，均有理想增幅，加上由2月起每個周末均於海豚池平台花園舉行「Magic Hour Live House」免費黃昏音樂會，吸引大批年輕人到訪，享受音樂之餘，亦讓中港城成為黃昏打卡熱點。

 

 

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