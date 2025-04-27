信和集團旗下商場亦推出連串獎賞活動，讓顧客在購物及餐飲均可盡享優惠；由5月1日至14日，信和集團旗下四大商場屯門市廣場、奧運站奧海城、荃灣荃新天地、元朗朗壹廣場，夥拍 AlipayHK及內地支付寶，推出大型推廣活動「信和集團商場5.1狂搶折」，送出超過5.1萬份禮品、立減券、免費泊車券和其他精選商戶優惠。

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，在港府持續推動盛事經濟的帶動下，今年首季訪港旅客人次上升，踏入5月，集團旗下商場以逾千萬元推廣費迎接五‧一長假期，預期五日假期集團商場整體人流按年上升10%。