中原高級資深區域營業經理王秀芬表示，鰂魚涌太古城交投不俗，其中鳳山閣極低層E室，實用689方呎3房間隔，以725萬元易手、實呎10522元；原業主於2012年以608萬元購入，帳面獲利117萬元或19%。另天山閣高層E室，實用582方呎兩房間隔，以778萬元易手、實呎13368元；原業主於2008年以470萬元購入，帳面獲利308萬元或65.5%。

另美聯統計，周末兩天(4月26、27日)，十大指標屋苑錄約10宗買賣成交，較上周末約11宗減少1宗或9%，連續第三個周末維持雙位數水平，零成交屋苑包括海怡半島、新都城、沙田第一城和映灣園。

美聯住宅部行政總裁布少明表示，SIERRA SEA首輪推售銷情熱熾，帶動一手交投按周上升，預期將有更多購買力釋放，但二手交投表現亦見不俗。