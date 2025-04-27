moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

新盤搶攻 十大屋苑周末7成交按周跌逾12%

市場聚焦新界大型新盤開售，中原十大屋苑本周末2日錄得7宗成交(昨天和今天)，較上周末8宗減少1宗或12.5%，5個屋苑零成交，包括鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨、將軍澳新都城、沙田第一城和東涌映灣園，連續4個周末錄得單位數成交。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，SIERRA SEA首輪開售反應熾熱，二手市場受新盤低開影響，持續處於捱打狀態。

中原高級資深區域營業經理王秀芬表示，鰂魚涌太古城交投不俗，其中鳳山閣極低層E室，實用689方呎3房間隔，以725萬元易手、實呎10522元；原業主於2012年以608萬元購入，帳面獲利117萬元或19%。另天山閣高層E室，實用582方呎兩房間隔，以778萬元易手、實呎13368元；原業主於2008年以470萬元購入，帳面獲利308萬元或65.5%。

另美聯統計，周末兩天(4月26、27日)，十大指標屋苑錄約10宗買賣成交，較上周末約11宗減少1宗或9%，連續第三個周末維持雙位數水平，零成交屋苑包括海怡半島、新都城、沙田第一城和映灣園。

 

美聯住宅部行政總裁布少明表示，SIERRA SEA首輪推售銷情熱熾，帶動一手交投按周上升，預期將有更多購買力釋放，但二手交投表現亦見不俗。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款