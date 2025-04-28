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建華2500萬增購金輝花園地舖

投資者積極入市民生商舖，資料顯示，大圍金輝花園地下E舖，面積約300方呎，早前以2500萬元易手、呎價8.3萬元，買家以三安有限公司名義購入，董事包括凌偉材、凌偉業，後者為食品零售商建華集團行政總裁；原業主於2013年以2050萬購入，帳面賺約450萬元或22%。

6年斥1.6億購同屋苑5舖

翻查資料，建華逾6年前開始吸納金輝花園的商舖，包括2018年底以3380萬元，購入面積約300方呎A舖、呎價逾11.2萬元；翌年再斥資2768萬元購入毗鄰B舖，面積同約300方呎、呎價9.2萬元。

2020年新冠疫情爆發，建華亦不乏入市行動，如2021年11月斥3500萬元，購入面積約230方呎F舖、呎價逾15.2萬元；另2022年9月斥4020萬元購人地下G舖（面積約350方呎）、呎價逾11.4萬元。連同上述新購入的E舖，意味逾6年來共斥資逾1.6億元，購入金輝花園5個地舖。

上月商廈558宗租賃 按月增23%

另據中原（工商舖）統計，上月商廈市場錄約558宗租賃成交，按月增逾百宗或22.6%、按年升約40.5%；同期涉租用面積約177.9萬方呎，按月增逾62萬方呎或54.7%，按年亦增四成。

中原（工商舖）寫字樓部董事陳雁樓表示，上月矚目成交包括中信里昂證券，以約133.6萬元租用金鐘太古廣場1期低層全層，涉面積約1.67萬方呎、平均呎租約80元，據悉中信里昂證券為太古廣場長期租客，是次主要屬擴充辦公樓面。

上月港島甲廈空置率13.9%

甲級商廈空置率方面，上月港島整體空置率錄13.86%，按月跌0.07個百分點，惟部分核心區空置率回升，如中環錄14.61%，按月升0.34個百分點。

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