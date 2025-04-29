資深投資者「小巴大王」馬亞木家族近月拋售多個工商舖物業，其中中環中心部份單位，最新減價至每呎1.88萬元放售。中原(工商舖)寫字樓部高級區域營業董事麥偉嫦表示，業主今次減價單位為中環中心27樓2708及2709室，面積分別約為2,404及2,067方呎，叫價約4519.5萬元及3885.9萬元，呎價均為18,800元，兩個單位較原先推售時的呎價21,800元，下調約14%。而是次業主推售之其餘單位則位於中環中心45樓及27樓部份樓面，其他單位約11個，單位面積由1,842至20,686方呎。