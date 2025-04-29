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馬亞木家族減價放售中環中心 呎價1.88萬起

資深投資者「小巴大王」馬亞木家族近月拋售多個工商舖物業，其中中環中心部份單位，最新減價至每呎1.88萬元放售。中原(工商舖)寫字樓部高級區域營業董事麥偉嫦表示，業主今次減價單位為中環中心27樓2708及2709室，面積分別約為2,404及2,067方呎，叫價約4519.5萬元及3885.9萬元，呎價均為18,800元，兩個單位較原先推售時的呎價21,800元，下調約14%。而是次業主推售之其餘單位則位於中環中心45樓及27樓部份樓面，其他單位約11個，單位面積由1,842至20,686方呎。

若與2017年中環中心拆售平均呎價約3.3萬元比較，是次每呎叫價1.88萬元低當年拆售平均呎價約43%。麥氏指出，寫字樓供應成為市場關注焦點，正如差估署所言，經濟環境令近年寫字樓需求疲弱，同時寫字樓供應亦不少，對寫字樓表現會有所影響，而近期港島區商廈成交呈量升價跌現象，如灣仔新銀集團中心最新易手的17樓全層，成交呎價不足1萬元，接近原業主於2010年購入時水平。因應近期港島區商廈的成交呎價，以及商廈市場較為政治、金融敏感等因素，業主願意以限時優惠推售個別單位吸客。

 

 

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