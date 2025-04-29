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SIERRA SEA加推135伙 周六次輪銷售302伙 

焦點盤新地（0016）西沙SIERRA SEA再加推單位，最新5號價單涉135伙，連同早前加推，周六次輪將銷售302伙。次輪銷售將於周四（5月1日）下午8時截止接收購樓意向登記，周五（5月2日）進行抽籤。

值得留意，次輪銷售302伙中，以價單形式發售288伙，市值逾18億元，折實價約327.2萬元至899.8萬元，折實呎價約9,992元至13,533元。另有14伙特色戶以招標形式推出，包括頂層及低層特色戶。周六次輪銷售當日，將設A及B組兩個時段發售，A1組買家須購入3至10伙單位；A2組須購買2至3伙；A3組則屬購買1伙實用700方呎以上3房單位買家。B組買家可購1至2伙。

至於是次加推135伙，涵蓋27伙1房、68伙2房及40伙3房單位，實用面積由301方呎至702方呎，均呎11,638元，屬均呎最高的一批，但由於第1座海景單位屬首次推出，因此仍屬原價加推，今批單位市值逾8.57億元；至於第1座單位涉22伙，即佔整張價單約16%。以最高折扣15%計，此批單位折實售價由331.07萬元至899.81萬元，折實呎價由10,368元至13533元，入場單位為第5座1樓F室，實用311方呎1房戶，呎價10645元。

項目今日亦錄3宗招標成交，均為Garden Collection特色戶，當中最高成交價單位為第3座G1樓H室，實用496方呎3房戶，連 391方呎花園，成交價754.6萬元，實呎15214元。

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