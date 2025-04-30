關稅戰本月初爆發，加上有大型新盤開售搶去不少二手客源，令新界老牌上車屋苑二手交投回落。

第一城本月二手交投跌逾五成

中原地產分行副區域營業經理伍錦基表示，十大屋苑之一的沙田第一城4月暫錄14宗成交，較上月全月30宗跌約53%，平均實呎約12,709元水平，屋苑新近錄得40座中層A室，實用284方呎，2房間隔，以398萬元易手，實呎14,014元。原業主2006年123萬元購入，持貨約19年，帳面獲利275萬元或逾兩倍。

中原副區域營業董事伍耀祖表示，同為十大屋苑之一的天水圍嘉湖山莊，本月暫錄24宗成交，較上月同期41宗大跌逾四成，全月料難以追平上月的46宗成交。

嘉湖暫錄24宗成交 較上月跌逾四成

過去周末，屋苑僅錄兩宗成交，包括翠湖居3座低層D室 ，實用546方呎，3房間隔，以433萬元沽出，實呎7930元。原業主2017年7月475萬元買入，持貨不足8年帳面蝕42萬元或約9%，連使費料實蝕65萬元或14%。另賞湖居3座低層C室，實用551方呎，3房間隔，425萬元易手，實呎7713元。原業主2017年9月433萬元購入，持貨不足8年帳面蝕8萬元或2%，連使費料實蝕28萬元或6%。