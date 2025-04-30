資料亦顯示，去年第三季負資產個案則為40713宗。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，根據差餉物業估價署公佈的數據，今年首季私宅售價指數報285.7點，創自2016年第三季以來的季度新低，與2021年第三季的歷史高位397.9點相比，急挫超過兩成半（28.2%）。樓價高位回落，早幾年前於樓價高企入市並承造較高成數按揭的業主，較大機會跌入負資產，使今年第一季負資產數字按季有所回升。

曹德明指出，儘管負資產數字高企，但本港業主的還款能力一直保持穩健，負資產個案中超過3個月未償還按揭貸款的拖欠比率僅為0.17%，仍屬低水平，顯示絕大部分業主的供款能力依然穩健，銀行的借貸風險可控。曹提醒，雖然本港整體失業率仍處於低水平，但地緣政治對本港經濟的影響仍存在不確定性，有意置業的人士應衡量自身的經濟狀況及供款能力，避免借太盡，緊記按時供款，預留至少半年的後備資金。

曹德明續指，現時新盤供應充裕，近期發展商持續以低價推售新盤及餘貨單位，二手樓價短期內將持續受壓，料次季樓價將持續偏軟，負資產宗數仍有上升空間。不過，美國最快於下半年開始減息，本港銀行亦有機會跟隨，息口或進一步回落，可為樓市帶來提振作用，料樓價仍有望於下半年見平穩，屆時負資產個案亦有機會高位回落。

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