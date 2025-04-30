中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，在關稅戰陰霾、息口走勢未明的情況下，買家入市態度更趨審慎，加上發展商以低價策略推售新盤，進一步分薄二手購買力，令4月二手成交明顯放緩，料待局勢明朗前，二手會繼續受壓。

港島方面，中原資深區域營業董事趙鴻運表示，4月太古城錄26宗買賣成交，雖較上月少3宗或約一成，但考慮到月內假期因素，交投表現屬穩健；成交呎價方面，由於上月有不少海景大單位以高呎價成交，故呎價較4月高約7.6%，本月平均實呎報14033元。

至於九龍，中原分區營業經理袁顯岸表示，本月受關稅戰影響，區內二手交投氣氛十分觀望，紅磡黃埔花園4月全月錄得25宗成交，按月錄得16.7%跌幅，平均實呎尚算平穩，最新報12012元，按月跌幅僅0.4%。

新界方面，中原副區域營業經理伍錦基表示，近期市場焦點聚於西沙大型新盤，拖慢二手交投，沙田第一城本月錄約14宗成交，較上月錄30宗跌約53%，平均實呎約12709元水平，較上月升約3%。