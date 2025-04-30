中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年首季末住宅按揭負資產升至40,741宗，主因是去年尾至今樓價處於窄幅上落狀態，今年首季樓價按季仍平均續跌1%，導致負資產宗數再次回升。由於樓價由高位至今累跌近3成，故此對於近年一些高成數按揭包括9成按揭及8成按揭的用家較易列入負資產。

展望後市，王美鳳表示，今年2月新財案公佈印花稅優惠後，連帶市場利好因素推動樓市氣氛回暖，3月份樓市顯著反彈；但隨着4月份美國總統在全球掀起貿易關稅戰，令市場急劇波動，部份買家轉為觀望，拖累樓市交投回軟減少。市場預期關稅戰未必能長期持續，最近發展商恢復開售新盤且銷售理想，加上預期今年租務旺季提前於5至6月出現，市場亦預期美國聯儲局較大機會再於6月減息，市場上供平過租的個案將會更為顯著，推使更多買家轉租為買，有利支持樓價回穩，預期未來負資產數字再次掉頭回落。