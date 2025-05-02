較2017年高峰月租30萬元低56%

資料顯示，上述銅鑼灣波斯富街24號寶漢大廈1樓，鄰近銅鑼灣廣場第1及2期，與區內指標商場希慎廣場相距不遠，商舖面積約4000方呎，最新獲十二味及農耕記控股有限公司，以月租13.2萬元承租3年，呎租約33元，租期由今年4月開始、至2028年3月底，即租金總支出料逾475萬元，另獲優先續租權。

翻查資料，上述商舖由恒生銀行（0011）創辦人何添家族及老牌家族利國偉家族共同持有，商舖自1998年起出租，據悉商舖在2006年起獲連鎖快餐店美心MX承租，當時月租約20萬元，呎租約50元；美心於2023年全面通關後決定不續租，離場前月租約30萬元，料為該舖位最高租金，較2006年舊租約升50%。

面積4000呎 租期至2028年3月

上述舖位在2023年獲火鍋店租用，月租約19.8萬元，較美心離場前減逾10萬元或34%，惟火鍋店去年底結業，舖位空置；至上月獲農耕記以13.2萬元承租、呎租33元，租金較2017年高峰時月租30萬元低56%。

農耕記於2017年在深圳創立，主打地道湖南土家菜，品牌在北京、上海、廣東、香港、新加坡等均設分店，估計涉逾百間分店，連同最新租用的銅鑼灣店，本港共設約9間分店，據悉大部分食材來自湖南，以承傳正宗湘味。

伯恩楊建文1600萬 購觀塘廠廈14車位

此外，「舖王」鄧成波的家族成員再沽貨，資料顯示，觀塘開源道工廈福昌大廈共14個車位，上月中以1600萬元易手，即每個車位做價約114萬元，登記買家為富士置業有限公司，註冊董事包括伯恩光學總裁楊建文等；鄧氏家族於2011年以1300萬元購入，帳面獲利300萬元或23%。

另外，美聯旺舖高級營業董事吳錤溱表示，該行獲委託代理旺角彌敦道701號番發大廈地下B至F號舖位招租，面積約1337方呎，意向租金約18萬元、意向呎租約135元。資料顯示，物業由有「台灣張」之稱的投資者張彥緒持有，於2008年「一筆過」以1.45億元購入番發大廈地下至2樓合共3層，總面積約8051方呎，平均呎價1.8萬元。