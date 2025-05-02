關稅戰陰霾下，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報136.71點，按周升0.25%，是4月7日環球股市急挫，及4月9日中美互相加徵關稅當周市況。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，雖然CCL連升2周共0.26%，但升幅溫和，指數連續5周於136點水平窄幅徘徊。憂慮貿易衝突升級，經濟轉弱，買家態度審慎不願追價，惟業主則憧憬減息議價幅度較窄，雙方陷入拉鋸局面，而且市場大部份平價筍盤已消耗，導致二手成交大減，樓價出現爭持。由於中美局勢未明，加上一手新盤低價促銷搶佔購買力，相信短期二手樓價持續受壓偏軟。CCL距離第二季目標133點，現時相差3.71點或2.71%。