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CCL按周升0.25% 連續5周136點水平爭持

關稅戰陰霾下，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報136.71點，按周升0.25%，是4月7日環球股市急挫，及4月9日中美互相加徵關稅當周市況。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，雖然CCL連升2周共0.26%，但升幅溫和，指數連續5周於136點水平窄幅徘徊。憂慮貿易衝突升級，經濟轉弱，買家態度審慎不願追價，惟業主則憧憬減息議價幅度較窄，雙方陷入拉鋸局面，而且市場大部份平價筍盤已消耗，導致二手成交大減，樓價出現爭持。由於中美局勢未明，加上一手新盤低價促銷搶佔購買力，相信短期二手樓價持續受壓偏軟。CCL距離第二季目標133點，現時相差3.71點或2.71%。

2025年八大樓價指數計，CCL累跌0.68%，CCL Mass跌0.75%，CCL(中小型單位)跌0.56%，CCL(大型單位)跌1.21%，港島跌1.28%，九龍升0.47%，新界東跌1.69%，新界西跌1.29%。CCL仍處於逾8年半低位未變，在2016年9月中水平徘徊。楊明儀指，財案後6周樓價累升1.35%，今年樓價暫時累跌0.68%，而指數較去年9月首次減息前135.86點低位升0.63%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.55%，較去年3月撤辣前的低位143.02點跌4.41%。楊又稱，5月3日西沙SIERRA SEA次輪價單發售288伙，累計截收逾4.2萬票，創全港歷來新盤收票新高，對本地二手樓價的影響將於2025年5月下旬公佈的CCL才開始反映。

 

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