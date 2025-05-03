本地發展商樂風集團一向致力支持文化藝術創作，繼去年為香港藝術中心主辦，市區更新基金資助的公共藝術及社區藝術項目「轉角：」當中的《社區博物館系列 – Move on to TKT》展覽贊助場地，最近再度透過集團旗下的「築 ◆ 動文創」企劃，為公共藝術裝置《城市窄縫中的一朵花》提供場地贊助，並助力解決因地權界限獨特性所帶來的困難，讓這一朵巨型花朵得以在集團旗下大角嘴必發道新式工廈TWO BEDFORD PLACE旁的共用樓梯外牆盛放。
《城市窄縫中的一朵花》由建築藝術團隊SOFT SPACE創作，採用充氣藝術（Inflatable Artwork）形式，以一朵巨型花朵靈活地填充TWO BEDFORD PLACE旁的半座樓梯間，展現城市重塑中所孕育的活力與韌性。
事實上，早於1920至1930年代，必發道曾為一整列單一發展項目，而上述裝置的背後為舊建築常見的「共用樓梯」，即可透過該樓梯通往兩旁大廈的單位，名副其實「一梯兩用」。然而，隨著該區發展，旁側大廈業權均經歷轉手致業權分散，因地役權/通道權的關係，新發展商不能獨自貿然把共用樓梯拆卸，而展現了市區重建時新舊交替的獨特產物，同時亦成為了是次創作的靈感來源。