《城市窄縫中的一朵花》由建築藝術團隊SOFT SPACE創作，採用充氣藝術（Inflatable Artwork）形式，以一朵巨型花朵靈活地填充TWO BEDFORD PLACE旁的半座樓梯間，展現城市重塑中所孕育的活力與韌性。

事實上，早於1920至1930年代，必發道曾為一整列單一發展項目，而上述裝置的背後為舊建築常見的「共用樓梯」，即可透過該樓梯通往兩旁大廈的單位，名副其實「一梯兩用」。然而，隨著該區發展，旁側大廈業權均經歷轉手致業權分散，因地役權/通道權的關係，新發展商不能獨自貿然把共用樓梯拆卸，而展現了市區重建時新舊交替的獨特產物，同時亦成為了是次創作的靈感來源。