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十大屋苑周末14宗成交 按周倍升創5周新高

雖然五一長假下大批港人外遊，但十大屋苑周末交投卻暢旺。中原地產統計指，十大屋苑周末錄14宗成交，較上周末7宗反彈1倍，重上雙位數交投量之餘，亦創近5周新高，零成交屋苑亦大減至2個。其中鰂魚涌太古城周末兩日錄4宗成交最旺，而天水圍嘉湖山莊則錄3宗成交。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上周六新地西貢西沙IERRA SEA次輪開售，即日沽清以價單形式發售的288伙單位，令早前抱觀望態度的買家重拾置業信心，趁長假期積極睇樓，加上本周美國聯儲局再有議息會議，市場憧憬重啟減息步伐，令買家加快入市決定，一、二手皆旺。

中原地產首席分區營業經理盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島周末打破悶局，錄得1宗成交，位於9座低層B室，實用面積742方呎，3房1套連儲物房間隔，享海景，以913萬元成交，實呎12305元。原業主2010年1月以596萬元購入，持貨約15年，帳面獲利317萬元或53%。

另外，美聯分行統計，連佛誕的3天長周末，十大屋苑錄約16宗成交，若單計周末兩日十大屋苑則錄得約14宗成交，較上周末的10宗增加約40%，反映二手市場交投量保持，不但連續4週末維持雙位數水平，更創21周新高。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，SIERRA SEA銷售反應熱烈，反映市場購買力持續釋放，並增強市民入市意欲，部分向隅客亦轉投二手物色心儀單位，對二手市場起支持作用。另外，內地黃金周不少旅客來港旅遊消費，甚至睇樓，均有助帶動市場氣氛。他預期，本月多個新盤部署推售，市場購買力將進一步釋放，一、二手交投表現將會較4月活躍。

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