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家族客連環沽兩伙峻巒3房套現1610萬 料蝕三成 

元朗錦田Park YOHO峻巒錄得家族客連環蝕讓伙成交；美聯助理區域經理張國成表示，峻巒本月首5天暫錄3宗二手買賣，成交呎價均低於1萬元，其中第15B座中高層戶，實用面積925方呎、3房1套連儲物房間隔，原業主叫價930萬元，減價25萬元或3%後，以905萬元成交、實呎9,784元；原業主2017年以約1,368萬元一手購入，帳面蝕約463萬元或34%，連同使費及發展商當年提供回贈計，料原業主實蝕約413萬元或30%。

與上述單位同層的第15B座中高層另一單位，據悉由A室原業主同一家族成員持有，實用面積716方呎、3房1套連儲物房間隔，原叫價750萬元，減45萬元或6%後，以705萬元易手，實用呎價約9,846元；原業主2017年以1,088萬元一手購入，帳面蝕約383萬元或35%，連使費及發展商回贈計，料原業主實際蝕343萬元或32%。

換言之，沽出上述兩伙，讓家族套現1610萬元。

另外， 屋苑第9A座低層D室，實用面積643方呎3房間隔，以608萬元成交、實呎9,456元；原業主於2020年8月以約785萬元購入，帳面蝕177萬元或23%，連使費料實蝕220萬元或28%。

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