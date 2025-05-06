與上述單位同層的第15B座中高層另一單位，據悉由A室原業主同一家族成員持有，實用面積716方呎、3房1套連儲物房間隔，原叫價750萬元，減45萬元或6%後，以705萬元易手，實用呎價約9,846元；原業主2017年以1,088萬元一手購入，帳面蝕約383萬元或35%，連使費及發展商回贈計，料原業主實際蝕343萬元或32%。

換言之，沽出上述兩伙，讓家族套現1610萬元。

另外， 屋苑第9A座低層D室，實用面積643方呎3房間隔，以608萬元成交、實呎9,456元；原業主於2020年8月以約785萬元購入，帳面蝕177萬元或23%，連使費料實蝕220萬元或28%。

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