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甲類住宅10年內急增 仲量聯行：市況疲弱細戶銷情有保證

甲類住宅供應持續增加，據仲量聯行今天發佈的《香港住宅銷售市場綜述》指出，自2021年樓市踏入下行周期後，發展商因應市場需求變化而調整發展策略，銷售保證的甲類住宅（實用面積約431方呎或以下），相關供應更在過去10年間急增，去年已佔私宅落成量約44.5%，今年將進一步增加。

據該行研究部資料顯示，過去10年，甲類住宅單位的落成量由2014年2,160伙，佔當年私宅總落成量13.7%，飆升至去年的10,794伙，佔總落成量約44.5%，而今年及明年將進一步增加，今年及明年預計將分別有11,065伙（佔總落成量 53%）及11,553伙（約57.5%）甲類住宅落成。

六成新盤單位來自三大發展商

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，中美貿易摩擦升溫與關稅爭端持續發酵，為香港經濟前景蒙上陰影，加上息口波動與宏觀經濟不穩，準買家普遍採取防守策略：或推遲入市計劃，或轉投面積細小、入場門檻較低的單位。此外，李又指，政府大幅減少針對400萬元以下物業的印花稅，令細價物業成為跌市中風險較低的選擇，而對發展商而言，現時市況疲弱，細價物業可以針對更廣泛的客戶群，銷售較有保證，預期短期至中期而言，發展商仍會較傾向興建細單位。

值得留意，過去3年樓價下滑，普遍發展商的投地意欲不大，大型發展商則尚有不少土地儲備，造就今年至明年間，60%新盤單位來自新地（0016）、長實（1113）及恒地（0012）三大發展商，較2023至2024年不足40%的比例顯著提升。

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