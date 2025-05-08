以平均按揭額500萬計，每月供款減少約306元。不過，由於拆息波動性大，H按用家需留意實際按息以結算日之拆息水平計，由於H按以拆息計之按息及P按計之封頂息率之較低者計，拆息下跌至低於封頂息率即時推動市場按息提早下跌。

王美鳳預期，6月份美國維持息率不變機會較大，但相信7月份較大機會再次進入減息周期; 基於本港拆息加快下跌，預期屆時港P亦將會跟隨下調；本港銀行去年減P累計0.625厘後，今年P減幅尚餘0.25厘，由於減P同步下調存貸息率，屆時存款息率已降至零，港P亦已完成減息周期，下半年本港按息料降至3.25%或以下水平，若1個月拆息繼續回落至1.95%以下水平，本港實際按息將可進一步下跌。

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