SIERRA SEA 1A期昨日第三輪128伙再度沽清，該期781伙於不足兩周內近售罄。新地副董事總經理雷霆表示，1A期已累售755伙，套現逾40億元，目前只剩26伙招標單位。

1A期沽755伙套逾40億

今批1B期首批單位涵蓋7伙1房戶，128伙2房戶及25伙3房戶，價單定價由353萬元至1100.9萬元，實呎11176至13759元，折實300.05萬元至935.76萬元，實呎9499元至11695元。入場單位3座G2樓J室，實用302方呎，1房間隔，折實300.05萬元，折實呎價9935元。

呎價最低單位為3座G2樓H室，實用444方呎，價單定價496.2萬元，折實421.77萬元，呎價9499元。

1B期最快下周中開售

新地代理執行董事陳漢麟指，1B及1A期景觀不同，不可直接比較價格，但日後有加價空間，將於明日向公眾開放示範單位後正式收票，最快下周中開售。

SIERRA SEA 1B期，關鍵日期為2025年12月，樓花期長約7個月，單位總數794伙，較1A期781伙稍多。