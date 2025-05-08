美國聯邦儲備局議息後今晨宣布維持利率不變，利嘉閣地產總裁廖偉強表示，美國未有減息，結果一如市場預期，故市場未有太大反應。不過，美國總統特朗普引發的全球關稅戰，將嚴重衝擊當地經濟，所以減息的趨勢仍然存在，並且很大機會在6月份就會啟動減息周期；加上近期一個月HIBOR跌穿3厘，見逾2年半的低位，置業者供樓開支已率先下降，對樓市有利好的作用。
廖氏續稱，綜觀目前環境，美國聯儲局年內有機會減息2至3次，與年初未有關稅戰時的預期相若；而當減息啟動，樓市的觀望情緒亦消散，屆時市場的氣氛將逐步向好。
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