愉景灣19-1期批預售涉320伙

資料顯示，上月批出5份預售樓花同書，包括新地（0016）旗下西貢西沙SIERRA SEA 1A期及1B期，兩項目分別781伙及794伙，合共1575伙，佔上月獲批預售的單位數目約66%。SIERRA SEA 1A期早前已開售，並於不足兩周內累售755伙單位，套現超過40億元；另SIERRA SEA 1B期今以折實均呎1.06萬元、公布首張價單共160伙。兩個項目同於今年12月落成。

上月尚有3個項目獲批預售，包括已作軟銷的長實（1113）旗下啟德跑道區Victoria Blossom，第2期共416伙於上月獲批預售，預計2027年9月底落成。另香港興業（0480）旗下愉景灣第19-1期、以及嘉華（0173）旗下西區醫院道7號，亦於上月獲批預售，兩個項目分別涉320伙及62伙。

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