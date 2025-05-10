新地代理執行董事陳漢麟表示，第2號價單推出共88伙，涵蓋11伙1房、64伙2房及13伙3房單位，實用由302至807方呎，定價由365.6萬至1125.6萬元，實呎由11,349至15,229元，計及現金付款計劃最高折扣15%，折實售價由310.76萬至956.76萬元，折實呎價由9,647至12,944元，折實平均呎價11,198元。

陳氏指，SIERRA SEA第1B期亦上載銷售安排，將於下周三（5月14日）進行首輪銷售，推售共168伙單位，當中以價單形式發售的160伙，涵蓋15伙1房、118伙2房及27伙3房單位，實用由302至807方呎，以現金付款計劃最高折扣15%計，首輪以價單推售的160伙，折實售價由300.05萬至956.76萬元，折實呎價由9,499至12,944元，折實平均呎價10,842元，市值超過9.5億元。另有8伙特色單位以招標形式發售。

據項目銷售安排，SIERRA SEA第1B期於下周三下午3時開售，分A及B組兩個時段揀樓，AG組買家須購入最少2伙但不多於5伙單位；A3組須購買1伙實用面650呎或以上的三房單位；B組買家可購入1至2伙單位。首輪銷售將於下周一（5月12日）下午8時截止認購，下周二（5月13日）進行抽籤。