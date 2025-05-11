截至目前，已售出單位約佔所有已推售單位的97%。

是次推售的住宅，坐落於兩座臨江住宅大樓，戶型面積分別為約285方米和約381方米(約3068方呎及4101方呎)，另有一套頂層大戶，面積約731方米(約7868方呎)；每套住宅平均售價約人民幣5,700萬元、折合每方米約人民幣17.18萬元(每方呎約人民幣1.6萬元)。

太古地產董事(住宅業務)杜偉業表示，公司對陸家嘴太古源 源邸第二批次的銷售佳績，反映儘管全球經濟面臨不確定性，但上海高端住宅市場依然表現堅穩。

陸家嘴太古源 源邸共設有11幢住宅，提供共378套3至4房單位，面積約188至388方米(約2024至4176方呎)；項目配置面積約6800方米住客會所(逾73000方呎)，主要設施包括室內恆溫泳池、健身房、宴會廳和兒童遊樂區等。

陸家嘴太古源 源邸是陸家嘴太古源綜合發展項目的住宅部分，規劃總建築面積約39萬方米、即近420萬方呎（地下停車場除外），兼具住宅、甲級辦公樓、零售空間、文化活動空間、精品酒店及服務式公寓等多元業態。陸家嘴太古源 源邸住宅大樓正在興建當中，預計今年下半年起陸續平頂，並於2026至2027年分批交付。

另陸家嘴太古源其餘部分，預計從2027年起分階段開業。太古地產持有陸家嘴太古源40%的權益。