面積3200呎 較舊約低12%

翻查資料，海皇粥店創立於1992年，高峰時曾擁有逾30間分店，結業前尚餘約7間分店，其中曾被入稟追租的灣仔莊士敦道分店，據悉業主低調將商舖放租，月租叫價有機會約23.8萬元，較舊租月租27萬元，低3.2萬元或約12%。

市場消息指出，上述原由海皇粥店租用的莊士敦道東方大廈地下B舖，面積約3200方呎，業主委託代理或中介人，推出商舖招租以測試市場水溫，擬以意向月租約23.8萬元計、意向呎租約74元。

據了解，舖位約於2018至2019年起由海皇粥店租用，及後因新冠疫情爆發，業主體諒營商環境困難願意減租；據悉海皇粥店對上一次續租時於2023年8月，當時續租兩年，原本至今年8月期滿，首年月租24.5萬元、次年月租27萬元，惟據悉去年4月開始，海皇粥店因沒有支付租金、管理費及差餉等，而遭業主入稟追討。

連鎖化妝品店11年前租46萬

資料顯示，該舖位近年最高租金於2014年錄得，連鎖化妝品店COLOURMIX曾以月租45.68萬元租用，換言之，目前新月租叫價較高位回落逾21萬元或48%。

另海皇粥店位於荔枝角美孚新邨的商舖，業主亦已放租；商舖位於蘭秀道28號地下43B號舖，面積約2000方呎，據悉有機會以月租21.5萬元招租、意向呎租約107.5元。

海皇粥店上星期突然宣布全線結業，兩位創辦人蕭楚基及蔡汪浩發聲明指出，新冠疫情爆發後，香港飲食及消費模式轉變，公司長期虧損，因而無奈結業。

上月商舖租務成交量跌金額升

另中原（工商舖）商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，上月商舖租務平穩，據統計，4月共錄約332宗租賃成交，較3月錄約344宗，按月跌12宗或3.5%；同期涉成交額約3674萬元，較3月錄約3505萬元，按月升169萬元或4.8%，在租金水平尚算吸引下，料5月商舖租務成交可維持逾300宗水平。