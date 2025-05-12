受本港經濟復蘇未如預期影響，寫字樓及住宅樓價均較高峰期回落，其中名媛趙曾學韞夫家旗下恆興業集團去年7月以約3億元放售的中環皇后大道中9號（簡稱皇九）自用物業，最新意向價降至約2.5億元，較不足一年減價約5000萬元或約17%，以建築面積31719元計，最新意向呎價約18,222元。資料顯示，物業由COMFEED COMPANY LIMITED於1993年以約1.11億元購入，公司董事包括恆興業集團主席趙善簪及其妻、名媛趙曾學韞及相關人士，若以最新叫價計，仍較當年購入價高約1.4億元或1.3倍。
世邦魏理仕香港資本市場部資深董事黄懿誠表示，回顧近日市場矚目成交，香港交易所以平均實用呎價約42,850元收購交易廣場一期9層樓面，以及交易廣場平台1樓及2樓若干舖位，總交易金額為約63億元，反映中環核心商業區的交投氣氛活躍。去年皇后大道中9號連錄三宗矚目成交，分別為針織商人羅建生相關人士以1.45億元出售2301至03室，呎價約18,575元；外資證券行羅沙證券DA ROSA家族以4,000萬元出售701單位，呎價約22,663元；及觀瀾湖集團相關人士以3.1億元出售29樓全層，呎價約22,514元。
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