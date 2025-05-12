受本港經濟復蘇未如預期影響，寫字樓及住宅樓價均較高峰期回落，其中名媛趙曾學韞夫家旗下恆興業集團去年7月以約3億元放售的中環皇后大道中9號（簡稱皇九）自用物業，最新意向價降至約2.5億元，較不足一年減價約5000萬元或約17%，以建築面積31719元計，最新意向呎價約18,222元。資料顯示，物業由COMFEED COMPANY LIMITED於1993年以約1.11億元購入，公司董事包括恆興業集團主席趙善簪及其妻、名媛趙曾學韞及相關人士，若以最新叫價計，仍較當年購入價高約1.4億元或1.3倍。